Detienen a cabecilla y pegan a célula criminal

Elementos del Ejército, Marina y la FGR detuvieron en el ejido Sandoval a Antonio Guadalupe “N”, y ocho integrantes de una banda que opera en Matamoros

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Un operativo del Ejército Mexicano la mañana de este jueves en Matamoros, derivó en la detención de Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, líder de una célula delictiva.

El operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Marina se llevó a cabo en el ejido Sandoval del municipio de Matamoros en la frontera de Tamaulipas, reportándose la captura del cabecilla de la “Operativa Ranger” y ocho de sus colaboradores.

Antonio Guadalupe “N” y la “Operativa Ranger” eran los encargados de proporcionar seguridad a José Alfredo “N” alias “Contador” y son considerados responsables de actividades delictivas en el municipio como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas en México y Estados Unidos.

El despliegue de las fuerzas federales en el ejido ubicado a 20 kilómetros de Matamoros, se llevó a cabo a las 07:00 horas de este jueves, lo que alertó a la ciudadanía.

Los elementos castrenses recorrieron la zona y revisaron varios inmuebles, lo que fue reportado por ciudadanos en redes sociales, quienes alertaron la presencia de soldados llevaban a cabo recorridos a bordo de tanquetas blindadas, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

A través de sus redes sociales, alrededor de las 10:30 de la mañana, el Gobierno municipal emitió una alerta de seguridad, donde se limitó a señalar una situación de riesgo en el ejido Sandoval.

“Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”. En un video se observó un helicóptero que despegó del deportiva del ejido.

En el operativo en el que participaron personal de la Agencia de investigación Criminal (AIC) y Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, se logró la detención de nueve personas en posesión de armamento.

Se les aseguró además fusiles Barret, lanza cohetes, granadas, cargadores, cartuchos, poncha llantas, equipo táctico, telefónico y vehículos, de acuerdo con lo reportado por la Sedena.

Es la segunda vez que lo detienen

El 16 de julio de 2024, la Guardia Nacional dio a conocer la aprehensión de Antonio Guadalupe “N” en un inmueble del sur de Tamaulipas, por parte de personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), en coordinación con la FGR.

El detenido contaba con orden de aprehensión, acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y cometer acopio y tráfico de armas.

Junto a él se detuvo a otras tres personas, tras realizar cateos en inmuebles del municipio de Matamoros, donde se aseguraron armas, cartuchos, marihuana, radios, entre otros objetos.

Fue vinculado a proceso y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, sin embargo, meses después fue liberado.

En enero detuvieron al “Nacho Vega” operador financiero del CDG.

A finales de enero, también en Matamoros se detuvo a José Ignacio “N”, uno de los operadores financieros, acusado de delitos como secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas, personas y drogas hacia Estados Unidos.

En el sur de Texas contaba también con orden de aprehensión por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.