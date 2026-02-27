Gobierno del Estado ejecuta obra integral de adecuación del cárcamo Tancol y red sanitaria

Los trabajos incluyen la adecuación del cárcamo Tancol y la ampliación de la red de drenaje sanitario para optimizar el sistema y atender mejor la demanda del sector.

Por. Mario Prieto

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas lleva a cabo una importante obra de infraestructura sanitaria en la zona de Tancol, correspondiente al proyecto Marginal Tancol, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje y proteger la salud pública, mediante acciones que mejoran la captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales.

Los trabajos contemplan la adecuación del cárcamo Tancol, así como la ampliación de la red de drenaje sanitario, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema y atender de manera más eficiente la demanda del sector.

Como parte fundamental del proyecto, se construye una nueva caja de llegada con función de retención y separación de sólidos y desechos, diseñada para evitar que estos materiales ingresen al cárcamo, facilitando las labores de limpieza y mantenimiento, además de proteger el equipo de bombeo.

La obra incluye la instalación de nuevas líneas de drenaje de 30 y 24 pulgadas de diámetro, con una extensión aproximada de 827 metros lineales, lo que incrementará la capacidad hidráulica y la eficiencia operativa del sistema sanitario en esta zona.

El objetivo principal es captar y conducir adecuadamente las aguas residuales hacia el cárcamo, desde donde serán reguladas y bombeadas a la planta de tratamiento, evitando escurrimientos, malos olores y riesgos a la salud pública, particularmente en un entorno cercano a instalaciones educativas, donde las condiciones sanitarias actuales podrían generar afectaciones a la comunidad escolar.

De acuerdo con la programación establecida, se estima que la obra concluya en un periodo aproximado de 8 semanas, con la participación de COMAPA Sur, organismo responsable de la operación y mantenimiento de los cárcamos, garantizando el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizados los trabajos.