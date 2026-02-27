Investigan seis casos de bullying en primaria

El caso que ha generado mayor atención pública es el de la primaria María Isabel Mata Alvarado, donde padres denunciaron que un menor con autismo habría sido víctima de acoso escolar.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que actualmente existen seis casos de acoso escolar en proceso de resolución, todos en nivel primaria y distribuidos en municipios como Tampico, Reynosa y Victoria.

Cuatro casos corresponden a conflictos entre alumnos y dos a señalamientos hacia docentes, informó el secretario Miguel Ángel Valdez García.

“Los seis están en trámite de resolución”, señaló.

El caso que ha generado mayor atención pública es el de la primaria María Isabel Mata Alvarado, donde padres denunciaron que un menor con autismo habría sido víctima de acoso escolar.

El funcionario aseguró que se dará seguimiento puntual en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizar la protección de los derechos del alumno.

“Siempre apelar a que se le protejan sus derechos y su derecho a la educación, salvaguardando la integridad del infante”, expresó.

Valdez García reconoció que en algunos casos existen condiciones de neurodivergencia, lo que obliga a reforzar políticas de inclusión, conciliación y sensibilización dentro de las comunidades escolares.

“Necesitamos conciliación, integración e inclusión para que estos niños puedan avanzar en las escuelas regulares”, sostuvo.

El secretario añadió que la autoridad educativa busca equilibrar el respeto a los derechos del menor con la responsabilidad institucional de mantener orden y convivencia en los planteles, en un contexto donde la educación inclusiva representa uno de los principales retos del sistema básico en el estado.