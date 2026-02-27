La Cuaresma pega al bolsillo… suben precios de comidas corridas en el mercado gastronómico

El aumento en el precio de las verduras, con alzas de hasta 25 pesos por kilo, ha elevado los costos de operación y obligado a comerciantes a reducir compras o buscar sustitutos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hasta cinco pesos aumentaron los precios de algunos platillos en los mercados gastronómicos de Tampico debido al encarecimiento de productos básicos, informó Gloria Zubieta Sánchez, presidenta de la organización Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico.

Expresó que actualmente las comidas corridas se venden en 45 pesos, los chiles rellenos en 55 pesos y el pescado frito de aproximadamente 400 gramos en 150 pesos.

“En días pasados tuvimos que aumentar un poquito el precio, cinco pesos más; ya fue imposible mantener los precios, un poquito aumentamos en algunas comidas”

La dirigente explicó que el alza en verduras ha sido uno de los principales factores que presionan los costos de operación ya que algunos productos han registrado incrementos hasta de 25 pesos por kilo, lo que obliga a los comerciantes a reducir compras o buscar sustitutos.

“El kilo de tomate estaba en 18 o 20 pesos; ahorita está en 35. El limón que estuvo en 20 pesos lo encuentras en 35 también. Una coliflor que estaba en 30 ahorita está en 50; la lechuga que estaba en 15 o 20 pesos ahorita está en 30 o 35. Sí ha aumentado considerablemente”

Dijo que el chile poblano también se ha encarecido por la temporada de Cuaresma.

“Por la temporada de Cuaresma aumentan los poblanos… hasta 60 o 70 pesos el kilo; ahorita anda en 45 o 50 pesos”

En contraste, indicó que los productos del mar no han registrado incrementos relevantes hasta el momento.

“El marisco no ha habido aumento; yo pienso una semana antes de la Semana Santa”

Zubieta Sánchez expresó que pese a los ajustes, los mercados municipales siguen ofreciendo precios más accesibles en productos de la canasta básica en comparación con las tiendas de autoservicio, por lo que recomendó a la población comprar en los centros de abasto tradicionales.