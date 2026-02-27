Lidera Tamaulipas en programa de vivienda

En total serán 84 mil casas las que se edificarán en el estado, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por Staff

Expreso-La Razón

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por lograr que Tamaulipas sea hoy el estado que más vivienda tiene ya en construcción y por firmar el convenio que permitirá a las y los trabajadores del Gobierno del Estado y del magisterio acceder a una casa del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante la asamblea informativa de dicho programa, en esta ciudad, con la presencia de dirigentes de organismos empresariales y de sindicatos, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores indicó que en Tamaulipas suman 26 desarrollos en los que se construyen y se entregan ya viviendas que permitirán alcanzar la meta de 84 mil viviendas en el estado.

En su intervención, el gobernador recordó que Tamaulipas contribuirá a la meta sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum de 1,200,000 viviendas, de las cuales se asignaron 84 mil a Tamaulipas; 60 mil corresponden a INFONAVIT y 24 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Ante la presencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE y de Blanca Valles Rodríguez, dirigente del SUTSPET, Villarreal Anaya destacó que gracias a la respuesta solidaria del director de Infonavit, Tamaulipas tendrá la oportunidad de incluir y extender los beneficios de este programa de vivienda a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y al magisterio estatal, para que cada vez sean más las y los tamaulipecos que puedan vivir con mejor calidad y oportunidad de vida con sus familias.

Durante la asamblea, el director de Infonavit también presentó casos de éxito de trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos presentes en el evento, que se beneficiaron con la reestructuración de sus créditos que estaban considerados como «impagables» y la liberación gratuita de hipotecas.

A nombre de los organismos sindicales también tomaron parte: Mario Macías Robles, consejero propietario de la CTM y Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora.

* * *