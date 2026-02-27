Moviliza a la guardia estatal asalto a mujer en el centro

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer fue asaltada el viernes en la zona centro de Tampico, situación que movilizó a elementos de la Guardia Estatal.

Tres sujetos despojaron de dinero a la fémina de la tercera edad, a la que amenazaron con un arma blanca.

Aparentemente iban en una camioneta y luego de lograr su objetivo, se retiraron del sitio.

Se informó que utilizaron un cuchillo con el cual la amenazaron para que entregará el dinero.

La afectada había salido momentos antes de un banco ubicado en esa zona.

A los efectivos policiacos les reportaron, a las 12:20 horas del viernes, que afuera del Bancomer de la calle César López de Lara, estaba una persona que había sido despojada de efectivo.

De inmediato se trasladaron al sitio para intervenir, activando la sirena para abrirse paso.

Sin embargo, al llegar al sitio ya no se encontraba la persona afectada.

Lograron obtener algunos datos de lo sucedido momentos antes.

Permanecieron en el lugar varios minutos para luego retirarse.