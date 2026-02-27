Pega, huye y vuelve a causar un choque

A pesar de los daños materiales en las tres unidades participantes, ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad

Por Oscar Figueroa

Expreso – La Razón

Cuatro personas resultaron lesionadas en un choque múltiple provocado por un conductor en presunto estado de ebriedad sobre la Avenida de la Industria en Altamira. El percance se registró la mañana de este jueves en la colonia Ganadera, en el límite entre Altamira y Tampico, donde un vehículo Nissan March rojo impactó a dos taxis antes de terminar en sentido contrario.

El peritaje determinó que el automovilista responsable intentó escapar tras un primer impacto a un taxi habilitado como carro de ruta. «El vehículo en rojo venía en huida, ya que primero chocó con un taxi, huye, para posteriormente como 300 metros más adelante golpea la otra unidad en la parte frontal delantera, pierde el control y queda en sentido contrario», comentó el coordinador de peritos.

Personal de Bomberos Voluntarios brindó auxilio en el lugar a los afectados. A pesar de los daños materiales en las tres unidades involucradas, ninguno de los lesionados presentó heridas de gravedad.

«Cuatro personas fueron atendidas por Bomberos Voluntarios, solo con esguince, pero no fueron trasladados y al parecer la causa fue la ingesta de alcohol», confirmó el experto vial.

El conductor responsable quedó bajo custodia para su certificación médica en las oficinas de Tránsito.

El accidente ocasionó un caos vehicular por más de 30 minutos; una vez concluidas las maniobras, los tres autos fueron llevados al mesón.