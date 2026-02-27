Tamaulipas busca volver al mapa mundial de la caza deportiva

En la reunión participaron representantes de la UMA El Jaguar, Nereo Peña y el promotor cinegético Carlos Ortiz, quienes impulsan la promoción de la cacería en Tamaulipas.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas quiere regresar con fuerza al escenario internacional de la caza deportiva.

Así lo dio a conocer Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca en el estado, tras su participación en una importante expo organizada por el Safari Club International en la ciudad de Nashville.

Lo anterior, dijo es por el hecho de que en Tamaulipas se desarrolla el venado cola blanca tejano, una de las especies más buscadas por cazadores internacionales.

A esto se suman otras variantes como el veracrucis y el miquihuanaensis, además de la intensa temporada de paloma, así como la caza de patos y gansos en la zona de la Laguna Madre, en municipios como San Fernando, Soto la Marina y Matamoros.

“Tenemos especies endémicas y migratorias que hacen de Tamaulipas un estado privilegiado para la actividad cinegética, siempre bajo el esquema de caza responsable”, subrayó.

Por tanto tanto, Tamaulipas cuenta con el potencial necesario pata retornar a la época dorada de este rubro, cuando caravanas enteras de «gringos» arribaban am Estado en busca de este tipo de actividades y generando una importante derrama económica en dolares.

Sobre el evento que se llevó a cabo del 18 al 21 de febrero, García Reyes expuso que la delegación tamaulipeca solo pudo asistir un día y medio debido a compromisos relacionados con torneos de pesca en Playa Bagdad, la visita fue clave.

El objetivo fue claro: abrir la puerta para que Tamaulipas vuelva a tener representación formal dentro de esta organización internacional y, con ello, reactivar el turismo cinegético a nivel mundial.

“Nos trajimos esa intención y ahora nos toca ponernos a trabajar para conformar un capítulo aquí en nuestro estado”, explicó García Reyes.

Durante la reunión participaron representantes de la UMA El Jaguar, ubicada en el municipio de Soto la Marina, además de Nereo Peña, de la Federación Mexicana de Tiro, y el conocido promotor cinegético Carlos Ortiz, mejor conocido como “Charlie Ortiz” del canal Armas a Fondo, quien ha impulsado la promoción de las cacerías en Tamaulipas.

El funcionario adelantó que directivos del Safari Club Internacional fueron invitados a visitar el estado, particularmente la UMA El Jaguar, para que conozcan de primera mano la experiencia de caza que ofrece la entidad.

Por último, adelanto que también fueron convocados a participar en la Expo Caza y Pesca Tamaulipas 2026, donde mostraron interés en estar presentes.