Tampico más pasajeros, mejor aeropuerto y agenda turística fuerte este 2026

El Aeropuerto de Tampico vive un momento de expansión.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico (Canaco Servytur Tampico) reafirmó su papel como aliado del desarrollo regional al reunir a consejeros y socios para conocer los avances en conectividad aérea, modernización del Aeropuerto de Tampico y la agenda turística que se prepara para este año y 2026.

El Aeropuerto de Tampico vive un momento de expansión: crecen los pasajeros, se moderniza la infraestructura y se fortalecen los planes para atraer turismo y convenciones.

Durante la reunión informativa en Canaco Tampico presidida por Eduardo Manzur Manzur, Eder Alberto Jiménez León, administrador del Aeropuerto y Karime Cámara Chain, directora de Turismo de Tampico, presentaron cifras, inversiones y eventos que apuntan a un mayor dinamismo económico para la ciudad.

El crecimiento sostenido del tráfico aéreo, junto con la inversión en infraestructura y la promoción turística, posiciona a Tampico como un destino competitivo para visitantes, congresos y negocios.

Canaco Servytur Tampico convocó al sector empresarial a sumarse al trabajo coordinado para capitalizar la conectividad aérea y la derrama económica que generarán los eventos turísticos y de convenciones.

Los ponentes informaron que en 2025 el Aeropuerto de Tampico registró 609,476 pasajeros, con seis destinos directos (cuatro nacionales y dos internacionales).

El comportamiento al alza permite proyectar para 2026 un crecimiento cercano al 10 por ciento.

En infraestructura, se dio a conocer una inversión de 303 millones de pesos entre 2021 y 2024, destinada a mejorar las instalaciones.

Se informó de un parque solar con producción de 600 kW, que cubre el 75 por ciento del consumo del aeropuerto, así como la remodelación de la Torre TWN.

En la reunión se habló de la obtención de certificaciones como Aeródromo AFAC/OACI, certificaciones en seguridad operacional y ambiental, además de los distintivos ACA y ASQ por la experiencia de los pasajeros en salidas.

Se cuenta con personal dedicado para ofrecer procesos más ágiles y un mejor servicio.

Se precisó que Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) administra 13 aeropuertos en el país, y que la terminal de Tampico tiene capacidad suficiente para seguir creciendo.

En materia turística, Karime Cámara Chain informó sobre las acciones de promoción para Semana Santa y las Fiestas de Abril, así como la participación de Tampico en FITUR en España.

También dio a conocer la expectativa de que la autopista TAM–Bajío esté en funciones para las vacaciones de verano, lo que fortalecerá la llegada de visitantes por vía carretera.

Se dieron a conocer cerca de 40 eventos de turismo de convenciones programados para este año, entre los que se encuentra el Festival Internacional de Pueblos Mágicos, con impacto directo en la economía local.

Además, se trabaja en acciones de promoción rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, con la meta de posicionar a Tampico como opción atractiva para turistas nacionales e internacionales.

Canaco Servytur Tampico refrendó su compromiso de mantener un trabajo estrecho y coordinado con autoridades y sector privado para impulsar proyectos que fortalezcan la economía local, consolidando a Tampico como primer destino carretero del país y un punto estratégico con conectividad aérea nacional e internacional en crecimiento.