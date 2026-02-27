VIDEO: Colapsa templete en graduación de la Ibero; reportan 33 heridos

Al menos 33 alumnos de la Ibero resultaron con lesiones tras caer del templete en el que les tomaban la foto de graduación

MÉXICO.- Varios alumnos de la Universidad Iberoamericana resultaron lesionados al colapsar el templete durante la toma de su fotografía de graduación.

#Ahora | Se derrumba templete, mientras se tomaban la foto en la @IBERO_mx, personal de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a los lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dFTskVKUzQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2026

El incidente se registró la mañana de este 27 de febrero en el plantel de la CDMX, ubicado en Santa Fe.

Un video de los hechos muestra el momento en que los alumnos de las últimas cinco filas caen al suelo desde lo alto del templete en el que se encontraban parados.

Colapso de templete, por mala instalación

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX acudió a la Ibero para informarse sobre el incidente con un templete y determinar las causas así como posibles sanciones.

Detalló que el templete colapsó por su mala instalación y el peso de los alumnos.

Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación. A consecuencia de la mala… pic.twitter.com/FMd3YdgItJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 27, 2026

Ibero garantiza atención médica de alumnos afectados

La Universidad Iberoamericana lamentó el incidente, ante el cual activó los protocolos de seguridad y atención a emergencias pertinentes.

Mediante un comunicado, señaló que los alumnos afectados son de la Licenciatura en Piscología, de la generación 2022-2026.

Un total de 150 estudiantes se encontraban en la toma de fotografía, de los cuales 33 requirieron valoración médica.

La Ibero indicó que cinco alumnos fueron trasladados a centros médicos para una valoración complementaria, si bien ninguno presenta lesiones que comprometen su vida.

Aclaró además que el templete colapsado formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor externo, no obstante, al haber ocurrido el incidente dentro de la universidad, la institución garantizará la cobertura integral de la atención médica necesaria de los heridos.

Asimismo, brindará acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran.

La Universidad ha iniciado una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, en colaboración con las instancias pertinentes.”

Con información de López-Dóriga Digital