VIDEO: Julión Álvarez se enamora de la sobrina de Jorge Medina y olvida a su esposa

Desde 2011, Julión Álvarez está casado con Nathaly Fernández con quien tiene dos hijas: María Isabel y María Julia

MÉXICO.- Una vez más, Julión Alvarez da de qué hablar y esta vez es por que se le pasaron las copas al “Rey de la Taquilla” durante una presentación de “Juntos” a la que asistió como invitado de Jorge Medina y Josi Cuen, sin embargo, debido al exceso de alcohol, el intérprete de “Terrenal” hizo una propuesta a una bella mujer que estaba a unos pasos del escenario.

Y no se trataba de cualquier mujer, sino de Valeria Doria, la sobrina de Jorge Medina quien trabaja con el cantante como parte del Staff, y es que Julión se olvidó por un momento de su esposa y madre de sus hijas Nataly, pues trató de convencer a la sobrina de Jorge de casarse y todo eso lo vieron los miles de asistentes del concierto de Juntos.

El momento en el que Julión quedó cautivado por la sobrina de Jorge Medina

Todo ocurrió en medio del ambiente festivo que caracteriza los conciertos de Juntos. Jorge Medina se dirigió a Julión y lo llamó “sobrino”, arrancando carcajadas entre los asistentes. Acto seguido, le dio la bienvenida a la familia. Fue ahí cuando Julión respondió con el ya famoso “me caso”, provocando todavía más risas.

Valeria Doria, desde abajo del escenario, observaba sonriente mientras su tío y el cantante jugaban con la situación. No hubo incomodidad. Al contrario, el momento reflejaba la confianza y la camaradería que existe entre ellos.

Sin embargo, en redes sociales el fragmento tomó otra dimensión. Algunos usuarios celebraron la ocurrencia, mientras otros recordaron que Julión está casado desde hace varios años, lo que abrió la conversación sobre los límites del humor en público.

¿Quién es Valeria Doria?

Más allá del instante viral, muchos comenzaron a preguntarse quién es la joven que llamó la atención del cantante. Valeria Doria no solo es sobrina de Jorge Medina; también forma parte de su equipo de trabajo.

Estudió arquitectura y ha desarrollado proyectos como diseñadora y gestora. Y es que su perfil va más allá de los reflectores. Sin embargo, su presencia constante en videos de la gira Juntos la ha convertido en un rostro familiar para los seguidores del proyecto.

Frecuentemente comparte momentos detrás del escenario, fragmentos de conciertos y escenas espontáneas que suelen volverse tendencia en TikTok. Su naturalidad y cercanía con el público han sido clave para ganar visibilidad.

¿Quién es la esposa de Julión Álvarez?

El revuelo inevitablemente llevó a recordar la historia personal de Julión. El cantante está casado con Nathaly Fernández desde el 16 de abril de 2011, cuando contrajeron matrimonio en la parroquia de Tesistán, en Zapopan, Jalisco.

Su relación comenzó en una comida entre amigos en Guadalajara. Con el tiempo, la química entre ambos se fortaleció y decidieron formalizar su compromiso. Juntos han formado una familia con sus hijas, María Isabel y María Julia, procurando mantener su vida privada lejos del ruido mediático.

Nathaly fue novia de Valentín Elizalde, un dato que en su momento generó atención. Sin embargo, Julión ha señalado que cuando iniciaron su relación no estaba familiarizado con ese pasado. Lo suyo, asegura, fue una historia que se dio con naturalidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO