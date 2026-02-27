VIDEO: Mujer se sostiene de un poste para evitar ser arrastrada por inundación en Brasil

En el video también se puede ver que las ventanas de diversas viviendas fueron cubiertas casi en su totalidad por el agua

BRASIL.- Otro de los países sudamericanos que enfrenta una emergencia climática es Brasil, debido a un temporal en el estado de Minas Gerais que ha dejado hasta el momento 54 muertos y al menos 14 personas desaparecidas. Las fuertes lluvias han afectado a la región desde el lunes, provocando graves inundaciones, el derrumbe de varias edificaciones, así como el deslave de tierra sepultando a decenas de personas.

Entre los municipios más afectados se encuentran Ubá y Juiz de Fora, por lo que más de 5,000 habitantes se vieron forzados a abandonar sus hogares. Respecto a las intensas precipitaciones, los servicios meteorológicos prevén que continúen el fin de semana, en tanto los equipos de rescate trabajan contrarreloj mientras las autoridades advierten que las lluvias podrían continuar.

En medio de este desastre natural en Minas Gerais, diversas personas ha sufrido percances, tal como una mujer que fue grabada cuando se sostenía de un poste de luz en Juiz de Fora, para evitar ser arrastrada por la corriente.

En el clip que circula en redes sociales, se puede observar a la mujer sujetarse fuerte con sus brazos de un poste de electricidad, mientras la fuerte corriente de agua causa por el desbordamiento de ríos, la rodea.

La mujer se aferró al poste de luz° Redes sociales/O Globo

El Departamento de Bomberos de Minas Gerais (CBM-MG) confirmó la veracidad de la imagen compartida en redes sociales, sin revelar la identidad de la persona.

La persona que grabó la trágica escena narró que en casas vecinas otras personas quedaron atrapadas, en medio de una fuerte tormenta.

En la grabación es posible ver que el agua rebasó los muros y cubrió casi en su totalidad algunas de las ventanas de los edificios. En uno de ellos, el agua cubrió prácticamente el primer piso y a los residentes pidiendo ayuda a través de una pequeña abertura.

Según medios brasileños, Febrero ha registrado 584 milímetros de lluvia, convirtiéndose en el mes más lluvioso en la historia de la ciudad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO