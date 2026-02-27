VIDEO: Víctima se defiende y deja heridos a presuntos asaltantes

Las autoridades dominicanas reportaron que uno de los delincuentes perdió la vida tras estos hechos y otro se encuentra grave

MÉXICO.- En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que dos delincuentes son baleados por un comerciante tras cometer un asalto en un local de celulares de República Dominicana, por lo que, como era de esperarse, este caso se hizo viral en plataformas digitales y ha originado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Estos hechos ocurrieron en punto de las 18:57 horas del pasado miércoles 25 de febrero en una tienda de celulares ubicada en la calle de Ceuta del vecindario de Villa Mella en el municipio de Santo Domingo Norte de República Dominicana y la impactante escena quedó registrada en video gracias a una cámara de seguridad instalada al interior del referido negocio, en el cual, además, del propietario había otro hombre cuando fueron sorprendidos por los dos delincuentes.

El comerciante accionó su arma contra los delincuentes cuando se disponían a abandonar el local. Foto: X: CronicaPolicial

Dos delincuentes terminan baleados tras asaltar el negocio equivocado

En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar que el encargado del negocio de reparación y venta de celulares se encontraba interactuando tranquilamente con un cliente cuando de pronto dos sujetos irrumpen en el negocio, los someten y les indican que se mantengan con las manos arriba, cabe mencionar que, uno de los hampones estaba armado, por lo que las víctimas no pusieron resistencia por temor de resultar heridos.

Los delincuentes permanecieron al interior del local alrededor de un minuto y 10 segundos y durante este lapso además de golpear a sus víctimas tomaron una gran cantidad de celulares, así como otros artículos de valor, los cuáles, fueron introducidos en una mochila y cuando los hampones finalmente se disponían a dejar el local, el propietario del negocio cautelosamente tomó un arma de fuego que estaba escondida en la vitrina principal y sin pensarlo la accionó contra los ladrones, quienes pese a estar heridos salieron corriendo para resguardarse de las balas, sin embargo, apenas dieron unos pasos y cayeron heridos.

El comerciante espero el momento adecuado para buscar su arma y disparar contra los delincuentes. Foto: X: CronicaPolicial

Según los reportes de distintos medios locales, tras estos hechos, uno de los delincuentes perdió la vida en el lugar, mientras que su cómplice resultó gravemente herido, por lo que actualmente se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la región, sin embargo, se desconoce cuál es su situación actual, cabe destacar que, las autoridades no han revelado las identidades de los delincuentes.

Cabe destacar que, también se dio a conocer que el comerciante que baleó a los delincuentes quedó bajo resguardo policial, sin embargo, se desconoce cuál es su situación jurídica, no obstante, se sabe que el video en cuestión será clave para que las autoridades deslinden responsabilidades.

Como se dijo antes, una vez que el video de este atraco con final trágico se hizo viral en redes sociales se convirtió en uno de los principales temas de conversación y se originaron todo tipo de opiniones pues mientras un gran sector de internautas catalogó al comerciante como un auténtico héroe otros más señalaron que su actuar podría enviarlo a la cárcel, por lo que se cuestionaron si valía o no la pena haber baleado a los delincuentes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO