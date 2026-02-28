Activan alerta amarilla por calor en tres estados de México

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Militar emitió alerta amarilla para tres estados por una onda de calor para las próximas horas.

Por medio de un aviso en las redes sociales de la Fuerza Aérea Mexicana, se indicó que dicha alerta es para Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, donde habrá un aumento en la temperatura de hasta 38 grados centígrados.

“El semáforo de alertamiento se mantiene en Alerta Amarilla debido a la persistencia de un sistema de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera localizado sobre el noreste del país, el cual favorece cielo despejado y aumento en las temperaturas de hasta 38 grados centígrados”, se indicó en el aviso.

Se recomendó a la población extremar precauciones ante las altas temperaturas que pueden originar golpes de calor y deshidratación extrema.

En el gráfico mostrado por el Servicio Meteorológico Militar también se muestran temperaturas superiores a 30 grados en buena parte de la República Mexicana.

También se pidió atender las recomendaciones que emitan las autoridades de Protección Civil. También se recomendó mantenerse hidratadas y evitar la exposición prolongada al sol.

Dicho pronóstico es válido de las 08:00 h del sábado 28 de febrero de 2026 hasta la mañana del domingo 1 de marzo.

Con información de López-Dóriga Digital