Alcohol deja de liderar accidentes; el celular toma la delantera en percances viales en Victoria

Los operativos anti alcohol revisan hasta 200 vehículos por semana y logran sacar al alcohol de las principales causas de accidentes. Ahora, la distracción con el celular y los percances en motocicleta encabezan la lista

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los operativos anti alcohol implementados en la ciudad han comenzado a rendir resultados contundentes. Cada semana se revisan alrededor de 200 vehículos, fortaleciendo la presencia de la autoridad en las calles y contribuyendo a una disminución significativa de los accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

La secretaría del Ayuntamiento victorense, aseguró que en las últimas semanas no se han registrado personas fallecidas en percances asociados al alcohol, lo que refleja un mayor control y responsabilidad entre los conductores. “Antes era la principal causa de accidentes con desenlaces fatales; hoy, afortunadamente, ya no figura en las estadísticas”.

Los filtros se instalan la mayoría de los días de la semana en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener baja la incidencia de accidentes por esta causa. Más allá de la sanción, la estrategia busca generar conciencia ciudadana y reforzar la cultura de la prevención.

De acuerdo con datos oficiales presentados en las mesas de seguridad, los accidentes por conducir en estado de ebriedad han disminuido considerablemente, al grado de que ya no aparecen entre los principales factores de riesgo. Sin embargo, una nueva problemática ha tomado fuerza: la distracción al volante por el uso del teléfono celular.

Actualmente, los percances ocasionados por la falta de precaución y el uso del celular se encuentran entre las primeras causas de accidentes, junto con el incremento de incidentes que involucran a motociclistas.

Ante este panorama, las autoridades han comenzado a enfocar sus esfuerzos en campañas de sensibilización dirigidas a conductores y motociclistas, exhortándolos a evitar el uso del teléfono mientras manejan.