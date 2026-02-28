Avanzan trabajos de rehabilitación en dren pluvial de la prolongación de la Avenida Hidalgo

Por. Mario Prieto
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante este sábado y domingo se desarrollan trabajos de rehabilitación en el dren pluvial ubicado en la prolongación de la Avenida Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica de este sector de la ciudad.
Las labores contemplan la sustitución de 40 metros lineales de tubería de 60 pulgadas, acción que permitirá mejorar la capacidad de desalojo de aguas pluviales y disminuir el riesgo de encharcamientos durante lluvias intensas.
Para concluir las obras en el menor tiempo posible, los trabajos se realizan de manera continua, las 24 horas, con cierres escalonados de la vialidad, a fin de reducir las afectaciones a la circulación vehicular.
Con esta intervención se busca mejorar las condiciones de la vialidad y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas, especialmente durante eventos de lluvia.
Se solicita la comprensión de la ciudadanía y se exhorta a circular con precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal que labora en la zona.