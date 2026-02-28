Avanzan trabajos de rehabilitación en dren pluvial de la prolongación de la Avenida Hidalgo

Las labores incluyen la sustitución de 40 metros lineales de tubería de 60 pulgadas, con lo que se mejorará el desalojo de aguas pluviales y se reducirá el riesgo de encharcamientos durante lluvias intensas.



5:11 pm

