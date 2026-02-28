Buscan abrir nuevas rutas aéreas para despegar la conectividad del sur de Tamaulipas

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La administración del Aeropuerto Internacional de Tampico «Francisco Javier Mina» gestiona la apertura de nuevas rutas aéreas para mejorar la conectividad del sur de Tamaulipas y ampliar las opciones de traslado para usuarios, turistas y viajeros de negocios.

El administrador de la terminal, Eder Alberto Jiménez León, informó que se mantienen acercamientos con aerolíneas para incrementar la oferta de vuelos comerciales, con el objetivo de fortalecer la actividad turística, comercial y de negocios en la región.

Señaló que el crecimiento del aeropuerto depende en gran parte de generar más alternativas de traslado para los pasajeros, por lo que la prioridad actual es concretar nuevas rutas que conecten al sur del estado con otras ciudades del país.

Indicó que estas gestiones forman parte de una estrategia para incrementar la competitividad de la terminal aérea y detonar el desarrollo económico regional, por lo que las negociaciones con las aerolíneas continuarán hasta lograr nuevas operaciones comerciales.