Distrito 025 convoca a misa para pedir lluvias

Ante este panorama, el sector agrícola recurre al trabajo y la planeación, pero también a la fe, para pedir la pronta llegada de las lluvias.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La sequía que golpea al norte de Tamaulipas ha intensificado la alerta entre los productores agrícolas de dicha región, y es que el campos luce casi árido, las presas internacionales registran históricos niveles bajos y la incertidumbre crece conforme avanza el calendario agrícola.

Ante este panorama, el sector agrícola ha decidido recurrir no solo al trabajo y la planeación, sino también a la fe, para pedir que lleguen pronto las lluvias.

Es así que las Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo convocaron a todos los agricultores de la región a participar en una Sagrada Misa para pedir a Dios el don de la lluvia, en un momento clave para los cultivos.

La celebración religiosa será presidida por monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía y se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 12:00 del mediodía, en el campamento del Módulo Lateral Ejido Brecha E-123 con N-20, en Río Bravo, Tamaulipas.

En la invitación, los organizadores recuerdan una frase del Papa Francisco: “La esperanza hace germinar la vida nueva como la planta crece de la semilla caída sobre la tierra”, un mensaje que hoy cobra especial sentido para quienes dependen del temporal y del riego para sacar adelante sus siembras.

Ha sido qué en distintas entrevistas brindadas a Expreso, que productores de la región han señalado que la falta de precipitaciones empieza a generar preocupación, ya que sin agua no hay cosecha y sin cosecha se afecta toda la cadena productiva.

Por ello, además de las gestiones técnicas y administrativas, ahora se unen en oración para pedir que el cielo se abra y permita que la tierra vuelva a reverdecer.

La invitación está abierta a todos los agricultores del norte del estado, en un llamado a la unidad y a la esperanza en medio de una de las temporadas más difíciles para el campo tamaulipeco.