FGR entrega restos de “El Mencho”, líder del CJNG, a sus familiares

La Fiscalía General de la República no detalló las circunstancias del fallecimiento y señaló que actuó conforme a la ley y con respeto a los derechos de los familiares.

POR. STAFF

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la entrega oficial de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a sus familiares, informaron fuentes federales.

De acuerdo con la información disponible, la entrega se llevó a cabo tras la conclusión de los procedimientos periciales y legales correspondientes. Las autoridades señalaron que el proceso incluyó la identificación formal mediante pruebas forenses y la integración de los dictámenes técnicos necesarios para acreditar la identidad.

La FGR no detalló públicamente las circunstancias relacionadas con el fallecimiento, pero indicó que se actuó conforme a los protocolos establecidos en la legislación vigente y en apego a los derechos de los familiares.

“El Mencho” fue considerado por autoridades nacionales e internacionales como uno de los principales generadores de violencia en el país, señalado por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido identificado como una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre los actos funerarios ni sobre posibles implicaciones legales adicionales derivadas del caso.