Gobierno y colectivos empujan reformas clave por la igualdad en Tamaulipas

El encuentro buscó pasar del discurso a los resultados, con reformas legales y acciones operativas en favor de poblaciones históricamente vulneradas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

En Tampico se realizó la Segunda Reunión Interinstitucional de Incidencia en Políticas Públicas, donde autoridades estatales y organizaciones civiles acordaron una agenda concreta para avanzar en la igualdad sustantiva en Tamaulipas, bajo el gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya.

Durante la mesa de trabajo, el Subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, articuló el diálogo entre dependencias estatales y sociedad civil, con el respaldo de las diputadas de la LXVI Legislatura, Lucero Deosdady Martínez y Cynthia Jaime Castillo, quienes asumieron el compromiso de impulsar los dictámenes y llevarlos al Pleno.

Entre los acuerdos prioritarios se encuentran: el avance de la Ley de Identidad de Género, el seguimiento a la publicación de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+ y la revisión del marco legal para eliminar la criminalización del VIH, con un enfoque de salud pública y derechos humanos.

Ana Karen López Quintana, representante de la red comunitaria participó en el encuentro y consideró.

“Este trabajo en equipo demuestra que Tamaulipas avanza con paso firme hacia la igualdad sustantiva”

Se confirmó la coordinación con la Secretaría de Salud para la instalación formal del COESIDA estatal en Ciudad Victoria, con el objetivo de fortalecer la operación de los CAPASITS en el estado.