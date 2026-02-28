Israel afirma que líder supremo iraní Ali Jamenei ha muerto tras los ataques, mientras persiste la incertidumbre internacional

La figura de Ali Jamenei, de 86 años, ha estado en el centro de tensiones geopolíticas por su papel como líder supremo de Irán desde 1989 y su influencia en la política interna y externa del país.

POR. STAFF

Jerusalén —. En medio de una de las más graves escaladas militares en el Medio Oriente de los últimos años, un alto funcionario del gobierno de Israel declaró este sábado que el cuerpo del líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, ha sido encontrado tras los intensos bombardeos contra objetivos en Teherán, dando por confirmada su muerte.

La situación se produce tras una ofensiva aérea coordinada entre Israel y Estados Unidos contra múltiples objetivos en Irán, en la que, según los voceros de ambos países, se buscaba desmantelar la infraestructura militar, nuclear y de comando del régimen iraní. Durante una declaración oficial, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen “señales claras” de que Jamenei “dejó de existir”, tras el ataque a su complejo en la capital iraní y la posterior aparición de su cuerpo.

La figura de Jamenei, de 86 años, había estado en el centro de tensiones geopolíticas durante décadas, debido a su papel como guía supreme de la República Islámica desde 1989 y su influencia en las políticas interna y externa de Irán. Bajo su liderazgo, Irán fortaleció sus capacidades militares y su red de aliados en la región, a la vez que enfrentó sanciones internacionales y un creciente aislamiento político.

No obstante, el gobierno iraní no ha confirmado oficialmente la muerte del líder. Autoridades iraníes han señalado que, según su información, Jamenei y otros altos funcionarios siguen con vida, aunque su paradero exacto no ha sido divulgado. Estas contradicciones han alimentado una notable incertidumbre en la comunidad internacional.

La ofensiva aérea ha provocado una inmediata respuesta bélica por parte de Irán y sus aliados, quienes han lanzado contraataques en distintos frentes, elevando el conflicto a una crisis regional de gran magnitud. Líderes globales han llamado a la calma y a la desescalada de hostilidades, mientras el mundo observa con preocupación las posibles repercusiones políticas, económicas y humanitarias de este enfrentamiento.

Analistas advierten que, si se confirma la muerte de Jamenei, esto podría precipitar una crisis de sucesión en Teherán, alterar las dinámicas de poder dentro del país y desatar reacciones impredecibles en una región ya convulsa por décadas de rivalidades estratégicas