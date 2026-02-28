Mal debut para campeón en torneo de funcionarios UAT

Este duelo de la Jornada 1 se disputó en el nuevo campo de softbol universitario, inaugurado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, donde la afición ha disfrutado del nivel mostrado por los jugadores en cada encuentro.

POR. REDACCIÓN

Victoria, Tamaulipas.- En un duelo lleno de batazos de principio a fin, el actual campeón, la Dirección de Nóminas cayó con pizarra final de 10 carreras contra 12 ante los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante en el Torneo de Softbol para Funcionarios, Maestros y Empleados del CU Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Por otra parte, la Secretaría de Vinculación arrancó con el pie derecho la competencia al imponerse con pizarra de 19 carreras contra 6 ante los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, mientras que los Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cayeron 14-16 frente la Dirección de Infraestructura Tecnológica.

Para concluir con la rama varonil, la Dirección de Construcción y Mantenimiento vencieron 17-2 a los Guerreros de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias venció 8-7 a Jardineros UAT.

En lo que se refiere a la rama femenil, Las Cuatas iniciaron con triunfo al imponerse 22-12 frente a Panteras UAT.