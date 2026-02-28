Mujer perdió la vida al estrellar de frente su automóvil con un tráiler doble remolque en el Libramiento Poniente

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el kilómetro 12 de la vía de cuota, la cual fue cerrada totalmente, provocando largas filas de vehículos de carga en ambos sentidos.

Por. Mario Prieto

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una vez más el Libramiento Poniente en la zona sur de Tamaulipas fue el escenario de un lamentable accidente, en el que una mujer perdió la vida al impactarse de frente con un tráiler doble remolque pasando los juzgados en el municipio de Altamira.

El trágico suceso se registró la tarde de este sábado justo en el kilómetro 12 de la vía de cuota, que quedó totalmente cerrada a la circulación, generándose largas filas de vehículos principalmente de carga en ambos sentidos.

En el sitio un automóvil sedán color arena quedó prácticamente destrozado, tras el impacto con el tráiler Kenworth doble remolque color blanco propiedad de

«Transportes Ahumada» que procedía de Altamira rumbo al Moralillo.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales se movilizaron al lugar del percance, verificando que la conductora del automóvil ya no tenía signos vitales, sin que se estableciera la identidad o edad aproximada.

Elementos de la Guardia Nacional responsables de tramos carreteros acordonaron el lugar, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia se movilizaron para realizar las labores de levantamiento de cadáver, diligencias que se prolongaron durante un considerable lapso de tiempo.