Mujer resulta lesionada tras brutal impacto contra microbús en el 12 Bulevar

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una mujer terminó con diversos golpes luego de protagonizar un aparatoso accidente automovilístico la mañana del sábado, en el que también se vio involucrado un microbús del transporte público, generando movilización de autoridades en una transitada zona de la ciudad.

El reporte se recibió alrededor de las 09:30 horas en la intersección de Praxedis Balboa y calle 12, hasta donde acudieron elementos de Tránsito Local tras el fuerte encontronazo.

De acuerdo con los primeros informes, la presunta responsable conducía un vehículo Nissan Sentra, modelo antiguo, con placas de Tamaulipas, desplazándose de poniente a oriente sobre la calle Ocampo. Sin embargo, al llegar al cruce con Praxedis Balboa, no respetó la señal de alto y terminó estrellándose contra un microbús de la ruta Central Luis Echeverría que circulaba de norte a sur.

Tras el impacto, la conductora resultó con golpes que ameritaban valoración prehospitalaria; no obstante, el servicio fue cancelado posteriormente por las autoridades.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a las partes involucradas a llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.