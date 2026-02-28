Obra pluvial millonaria busca acabar con los encharcamientos en la zona de mercados de Tampico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico impulsa un proyecto de drenaje pluvial para disminuir los encharcamientos e inundaciones en la zona de los mercados, mediante la rehabilitación de drenes y un dren pluvial para el desfogue de agua durante la temporada de lluvias.

El secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, informó que uno de los drenes tiene una inversión aproximada de 82 millones de pesos, al tratarse de una obra hidráulica de gran alcance por el impacto que tendrá en zonas habitacionales y comerciales del centro de la ciudad.

El funcionario municipal indicó que actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de solventación de observaciones técnicas para su validación final, por lo que se espera que el proceso quede concluido en breve y pueda autorizarse el arranque de los trabajos.

Los trabajos se realizarán principalmente en los drenes Villahermosa y Reforma, siendo este último una obra integral que recorrerá varias vialidades hasta descargar el agua acumulada hacia el Río Pánuco, con el objetivo de disminuir los encharcamientos que se presentan cada temporada de lluvias en la zona de los mercados.

“El dren Reforma ayudará a desalojar el agua que se acumula en épocas de precipitaciones, por lo que será una obra importante para prevenir inundaciones”

Ontiveros Arredondo , dijo que el proyecto podría concretarse por etapas si es necesario, aunque se busca su autorización completa por el beneficio directo a la población.