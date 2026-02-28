Relevo en Delegaciones de Programas Federales y FGR

Este movimiento forma parte de una ronda de nombramientos en delegaciones federales a nivel nacional.

La Delegación de Programas Federales en Tamaulipas tendrá un cambio en su dirección. Luis Lauro Reyes Rodríguez dejará el cargo y María de Lourdes Puente Vizcarra tomará las riendas de la dependencia, aunque el relevo aún no ha sido confirmado de manera oficial.

El nombramiento sería efectivo a partir del próximo lunes, fecha en que también se anunciarán cambios en otras delegaciones federales del país.

Reyes Rodríguez, exalcalde de Güémez, asumió la delegación el 28 de febrero de 2022 en sustitución de Rodolfo González Valderrama, quien renunció para regresar a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

Puente Vizcarra se desempeñaba como Subdirectora del Voluntariado del Sistema DIF Tamaulipas y previamente ocupó la Gerencia de Diconsa en el estado. Su llegada, según versiones extraoficiales, buscaría mejorar la cobertura de los programas federales en la entidad.

FGR también tendrá nuevo titular en Tamaulipas

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) designará ese mismo lunes a un nuevo delegado en Tamaulipas, luego del asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto en Reynosa.

El funcionario fue atacado cuando circulaba solo en su camioneta por el bulevar Miguel Hidalgo. Sujetos a bordo de otra camioneta le lanzaron una granada, lo que lo obligó a abandonar el vehículo —que carecía de blindaje—. En ese momento, los sicarios lo remataron a tiros. Murió en el lugar.