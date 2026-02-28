Solicitan en Miquihuana aeronave para combatir incendio forestal

El siniestro, que comenzó en área serrana, ha ido extendiéndose entre pastizales, matorrales y arbolado, alimentado por las altas temperaturas y las rachas de viento.

Por Antonio H. Mandujano

A casi una semana de haber iniciado, el incendio forestal en la sierra de Miquihuana no da tregua.

Las llamas ya han consumido alrededor de 150 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través del Monitor de tarjeta diaria de incendios, y el fuego continúa avanzando peligrosamente hacia la zona habitacional del ejido Valle Hermoso.

Habitantes del ejido señalan que el fuego ya alcanzó un riachuelo y una huerta, los cuales reportan como pérdida total.

Es por lo anterior, que la preocupación crece entre las familias, pues aseguran que el incendio está cada vez más cerca de las viviendas.

Y a través de redes sociales, han lanzado un llamado urgente para que se envíen aeronaves que permitan combatir el fuego desde el aire.

“La ayuda aérea aún no llega… y cada segundo son más las hectáreas perdidas, ya el riachuelo y la huerta en pérdida total».

«Señor Américo Villarreal, por favor apoye a los ejidatarios del Ejido Valle Hermoso a salvar lo poco que queda”, expresa uno de los mensajes difundidos por ciudadanos de la zona.

Mientras tanto, brigadistas continúan trabajando en tierra para tratar de contener el avance del incendio, en medio de condiciones complicadas por el terreno accidentado de la sierra.

Sin embargo, los ejidatarios insisten en que el apoyo aéreo es clave para frenar el frente del fuego antes de que alcance las casas.

Este incendio es tambien el cuarto evento más grande a nivel nacional solo por debajo del Estado de Guerrero donde se encuentra activo un incendio con afectación de 732 hectáreas.

La CONAFOR informó que se mantiene activo y bajo vigilancia de las autoridades forestales, en tanto la comunidad permanece en alerta ante el riesgo de que las llamas sigan avanzando.