Tampico presentará plan de obra pública 2026 a constructores

Haro Panduro informó que en 2025 la asignación de obra pública en Tamaulipas alcanzó 36% de participación para integrantes de la CMIC, un incremento respecto a años anteriores, al pasar de 28 a 36%, lo que atribuyó a la confianza de las autoridades estatales en el sector constructor.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En menos de 15 días, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, acudirá junto con integrantes de la administración municipal a las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tamaulipas para presentar el programa de obra pública 2026 y la inversión proyectada para la zona informó el presidente del organismo empresarial, Pablo Eduardo Haro Panduro.

Señaló que el encuentro busca dar certeza al sector sobre los proyectos de infraestructura que vienen.

“La inquietud de qué viene de inversión para la zona, quedamos que en dos semanas más van a ir a visitarnos allá a nuestro edificio para presentarnos el plan de obra y la inversión para la zona”

Haro Panduro indicó que en 2025 la asignación de obra pública en Tamaulipas alcanzó 36 por ciento de participación para integrantes de la CMIC, cifra superior a la registrada en años anteriores, al pasar de 28 a 36 por ciento, lo que atribuyó a la confianza de las autoridades estatales en el sector constructor.

Finalmente, integrantes de la directiva de la CMIC Tamaulipas entregaron un reconocimiento a la alcaldesa por la apertura y la participación otorgada al sector constructor local, al considerar que Tampico es uno de los municipios que mayor espacio brinda a las empresas afiliadas en los procesos de obra pública.