Vienen lluvias para Tamaulipas en marzo

La gráfica de precipitación acumulada muestra cómo, tras la salida del anticiclón, una franja amplia de lluvias se extiende hacia el noreste del país.

Por Antonio H. Mandujano

El anticiclón que en los últimos días ha disparado las temperaturas y provocado una intensa ola de calor en buena parte del noreste del país comenzará a perder fuerza la próxima semana, abriendo la puerta a un cambio importante en las condiciones del tiempo para Tamaulipas.

De acuerdo con información de Meteorología México y los modelos de pronóstico, el sistema de alta presión que ha mantenido cielos despejados y ambiente muy caluroso se desplazará, permitiendo el ingreso de humedad y la formación de un nuevo sistema lluvioso sobre el Golfo de México.

La gráfica de precipitación acumulada muestra cómo, tras la salida del anticiclón, una franja amplia de lluvias se extiende hacia el noreste del país.

En el caso de Tamaulipas, aparecen acumulados en tonos verdes y azules, lo que indica precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, especialmente en la zona centro, norte y la franja costera.

Este cambio representaría un giro importante luego de varios días con temperaturas elevadas y condiciones secas que han complicado el panorama para el campo y han incrementado el riesgo de incendios.

La llegada de lluvias no solo ayudaría a refrescar el ambiente, sino también a aportar humedad a suelos y presas que requieren recuperación.

Y aunque se trata de una proyección que aún puede ajustarse en los próximos días, el escenario apunta a que Tamaulipas estaría entre los estados beneficiados por este nuevo patrón atmosférico, marcando el fin de la ola de calor y el inicio de un periodo con mayor probabilidad de precipitaciones.