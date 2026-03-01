70 millones de moscas estériles por semana combaten gusano barrenador en Tamaulipas

Actualmente, la mayor parte de la dispersión se concentra en territorio tamaulipeco por su colindancia con Estados Unidos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Mientras el gusano barrenador avanza hacia el norte de Tamaulipas, cada semana despues de arrancar este 2026, se liberan 70 millones de moscas estériles para frenar su expansión.

Un cifra de gran relevancia que ha logrado mantener la incidencia en bajos valores como no sucede en entidades hacia el sur de la República Mexicana.

En entrevista para Expreso, el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, destacó que la estrategia sanitaria se mantiene activa en todo el estado, destacando que el programa no se ha detenido y forma parte del blindaje para evitar que la plaga se dispare en la región fronteriza.

Al ser cuestionado sobre la mecánica de este programa, detalló que las moscas estériles llegan desde Panamá en fase larvaria, son procesadas en el centro de empaque en Tampico y posteriormente liberadas en vuelos que cubren un amplio polígono: sur de Texas, todo Tamaulipas y parte del norte de Veracruz y San Luis Potosí.

«Son 70 millones de moscas por semana (qués e liberan)», dijo Varela Flores.

Agregando que «es una mosca que viene desde Panamá en fase larvaria. Llega al centro de empaque que está en Tampico; ahí la hacen emerger, la alimentan durante tres días para fortalecerla y después liberarla ya estéril para que se aparee».

Es un trabajo intensivo. Actualmente prácticamente toda la mosca se está distribuyendo en Tamaulipas porque colindamos con Texas y también es una preocupación para ellos.

—¿Cuánto tiempo estará activo este programa?

—Es permanente, hasta que volvamos a tener el estatus de estado libre

El refuerzo sanitario ocurre tras la confirmación de los primeros casos positivos en el sur de Tamaulipas, pero tomando relevancia con lo registrado en Ciudad Victoria, donde un perro de tres años con una herida en la cabeza tras una pelea y un bovino de cuatro años con una lesión provocada por una mala aplicación de inyección que no fue atendida a tiempo fueron infectados de esta larva que ya se les retiró.

“Son dos casos nada más, un perro y un bovino”, precisó el funcionario.

«Se hacen liberaciones mediante vuelos que recorren un polígono amplio, con trayectorias de ida y vuelta, cubriendo desde el sur de Texas, todo el estado de Tamaulipas, el norte de Veracruz y el norte de San Luis Potosí».

Mientras que por aire 70 millones de moscas hacen su trabajo, en tierra, entre 150 y 200 personas recorren predios y viviendas para revisar animales de sangre caliente (vacas, borregos, cerdos, perros, gatos, gallinas) y aplicar ivermectina en zonas afectadas.

Este medicamento protege hasta por dos meses, impidiendo que las larvas sobrevivan si el animal presenta nuevas heridas.

Sin embargo, con el inicio de la temporada de las altas temperaturas, se favorece la actividad de la mosca Cochliomyia hominivorax, por lo que el calor obliga a redoblar esfuerzos.

Y aunque el número de casos en Tamaulipas sigue siendo bajo en comparación con otras entidades, la vigilancia es permanente.

Por último, la autoridad hizo un llamado directo a la población: revisar mascotas, curar cualquier herida de inmediato, evitar amarrar animales que puedan lastimarse y reportar cualquier sospecha.

Y es que la meta es clara, pues se tiene coml objetivo contener el avance y recuperar el estatus de estado libre de gusano barrenador.