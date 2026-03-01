Cae de un segundo piso y fallece horas después en un nosocomio

La mañana del sábado el infortunado sujeto realizaba trabajos de impermeabilización en una vivienda de Ciudad Madero, acompañado de su primo.

Por. Benigno Solís/La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las graves lesiones que sufrió tras caer de un segundo piso, le causaron la muerte a un trabajador que había sido internado en un hospital.

Los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida fueron en vano.

El fallecido fue identificado como José de Jesús «N» de 41 años de edad.

La mañana del sábado el infortunado sujeto realizaba trabajos de impermeabilización en una vivienda de Ciudad Madero, acompañado de su primo.

Subió al segundo piso de la casa y momentos después cayó desde una gran altura, resultando lesionado.

Una ambulancia se encargó de llevarlo al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco», en el que quedó internado.

A lo largo del día, los médicos realizaron esfuerzos para mantenerlo con vida.

Sin embargo, a las 9 de la noche se reportó el fallecimiento a sus familiares.

Personal de la Policía Investigadora tomó conocimiento del deceso y posteriormente ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para que le practicaran la autopsia de ley.