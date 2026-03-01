Ciclista es embestido en Pánuco y fallece en el Canseco

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un ciclista que fue impactado por una motocicleta en Pánuco, Veracruz, falleció en el Hospital «Carlos Canseco» de Tampico al cual había sido trasladado.

En el accidente, la persona sufrió un traumatismo craneoencefálico además de otras lesiones.

El hoy occiso fue identificado como Julián «H» de 66 años de edad.

Uno de sus familiares manifestó a la autoridad competente que el percance sucedió el pasado 19 de febrero en la carretera Pánuco-Tuxpan.

Dijo que el hombre circulaba sobre esa rúa cuando de pronto fue impactado por un motociclista menor de edad.

Ambos resultaron lesionados pero debido a la gravedad de las heridas, el ciclista fue trasladado a ese nosocomio de Tampico.

Días después, perdió la vida tras permanecer internado en el hospital.

La fiscalía de Veracruz tomó conocimiento del accidente.

La familia del fallecido presentó la denuncia correspondiente.