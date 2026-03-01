Ciclista fue arrollado por vehículo en fuga en Playa Miramar

El lamentable percance se registró la tarde-noche de este domingo en la Avenida Tamaulipas, poco antes de llegar a la glorieta de Miramar

Por. Mario Prieto

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.-Con lesiones en distintas partes del cuerpo resultó un ciclista que se dirigía a Playa Miramar, al ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

El lamentable percance se registró la tarde-noche de este domingo en la Avenida Tamaulipas, poco antes de llegar a la glorieta de Miramar, lugar al que se movilizaron en apoyo paramédicos de Protección Civil al mando de su titular Ricardo Aguirre.

De inmediato al ciclista de unos 26 años de edad y quien dijo ser originario de Altamira, se le dieron los primeros auxilios y fue canalizado de urgencia al Hospital del Seguro Social donde quedó internado.

Respecto a la unidad que lo embistió no se tienen mayores características, ya que el conductor huyó del sitio y es buscado por las autoridades.