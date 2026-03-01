Docentes piden módulo contra el sarampión en la Casa del Maestro

En otras ocasiones se han realizado jornadas similares con diferentes vacunas, las cuales registraron buena participación del magisterio

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Docentes de la región 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la instalación de un módulo de vacunación contra el sarampión en la Casa del Maestro, con el objetivo de prevenir contagios entre el personal educativo.

El coordinador regional del sindicato, Rogelio Pérez Lara informó que la petición ya fue presentada de manera formal y que se encuentran a la espera de definir fechas para que personal de salud acuda a aplicar las dosis, lo que permitirá convocar con tiempo a las y los docentes interesados.

Señaló que al inicio existía inquietud por una posible escasez del biológico; no obstante, aseguró que actualmente hay vacunas suficientes para continuar con la campaña sin contratiempos.

Recordó que en otras ocasiones se han realizado jornadas similares con diferentes vacunas, las cuales registraron buena participación del magisterio, por lo que confió en que esta estrategia tendrá una respuesta favorable.