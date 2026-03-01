Erasmo hermana el turismo social con Iztapalapa CDMX y proyecta a Playa Miramar

Por. José Luis Rodríguez

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y consolidar a la Playa Miramar como un destino accesible para miles de familias del centro del país, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, junto a su esposa Dunia Marón Acuña presidenta del sistema DIF, sostuvo un encuentro institucional con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, a menos de un mes de arrancar el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

Estas acciones se enmarcan en la visión de desarrollo impulsada por el gobierno humanista del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, que promueve el turismo como motor de bienestar social, inclusión y crecimiento económico para Tamaulipas. Miramar la playa de todos, tuvo un registro histórico de mas de 1.3 millones de visitantes en el mismo periodo anterior.

Durante un recorrido por Playa Miramar, ambas autoridades reafirmaron su voluntad de hermanar el turismo social entre Ciudad Madero e Iztapalapa, generando condiciones para que habitantes de la Ciudad de México puedan considerar este destino como una opción muy segura, incluyente y familiar. Destacó que este acercamiento forma parte de una política pública orientada a abrir nuevas rutas de promoción turística y fortalecer la economía local a través del turismo social, en coordinación con la estrategia estatal de impulso al sector.

Por su parte la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, citó que, “Estamos intercambiando experiencias exitosas en diferentes materias, en este caso de seguridad pública; nos reunimos con su equipo para hablar del tema y por eso vinimos a dar una vuelta aquí a esta hermosa playa que vamos a recomendar mucho en la Ciudad de México”, señaló.

Dentro del recorrido por la zona turística, también visitaron la escollera y el acceso de playa incluyente. Además se conoció sobre las acciones preventivas implementadas por el Ayuntamiento, entre ellas la presencia permanente de elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad, además visitó el Centro de Control y Mando, en donde se forman las estrategias de playa segura como parte del operativo especial previo a Semana Santa 2026, para garantizar una estancia segura para visitantes y residentes.