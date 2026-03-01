EU reporta 3 militares muertos y 5 heridos en Operación Furia Épica en Irán

Además de las bajas fatales, varios efectivos sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó la mañana de este domingo 1 de marzo que tres miembros murieron en combate y cinco más se encuentran gravemente heridos tras el inicio de la Operación Furia Épica (Operation Epic Fury) en Irán.

El reporte, emitido a las 9:30 horas (hora del Este), detalla que, además de las bajas fatales, varios efectivos sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales, quienes ya se encuentran en proceso de ser reincorporados a sus deberes.

«Las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha», subraya el comunicado oficial distribuido a través de sus canales gubernamentales.

Con información de Excélsior