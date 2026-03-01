Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar Irán

Francia, Alemania y Reino Unido emitieron un comunicado en el que advierten que destruirán ‘en origen’ las lanzaderas de misiles y drones de Irán para proteger a sus aliados

EUROPA.- Los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido emitieron este domingo 1 de marzo una declaración conjunta de máxima urgencia sobre la situación en Oriente Medio.

En el texto, las tres potencias europeas (conocidas como el bloque E3) advirtieron que están dispuestas a tomar ‘acciones defensivas’ directas contra Irán, incluyendo la destrucción de sus capacidades de ataque.

La advertencia europea no es una simple condena diplomática; representa una amenaza real de intervención militar. Según el comunicado difundido por agencias como AFP y Europa Press, los tres países estudian la posibilidad de atacar ‘en origen’ las lanzaderas de misiles y drones iraníes.

El objetivo es neutralizar la capacidad de fuego de Teherán antes de que los proyectiles sean disparados contra objetivos aliados o personal civil en la región del Golfo.

Consternación por ataques ‘indiscriminados’

La postura del bloque europeo se endureció tras los recientes bombardeos lanzados por la República Islámica. Las capitales europeas se declararon «consternadas por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región».

Un punto de especial fricción para Berlín, París y Londres es que la ofensiva iraní ha alcanzado a naciones que, hasta el momento, se habían mantenido al margen del conflicto.

«Los ataques han ido contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel», señala el documento oficial.

Esta situación ha sido calificada por los líderes europeos como un acto ‘insensato’ que pone en riesgo tanto a personal militar como a civiles de diversas nacionalidades en toda la zona.

¿A qué se refieren con destrucción ‘en origen’?

El punto más crítico de la declaración conjunta radica en la naturaleza de la respuesta planeada:

«Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones», afirmaron de manera tajante.

Este concepto de ‘destrucción en origen’ implica que las fuerzas aéreas o sistemas de misiles de Francia, Alemania y el Reino Unido podrían intervenir directamente dentro de las fronteras o zonas de influencia controladas por Irán para eliminar sus rampas de lanzamiento y almacenes de drones suicidas antes de que sean utilizados.

El bloque europeo dejó claro que no actuará de forma aislada. En su comunicado, confirmó que acordó trabajar de manera estrecha y coordinada con Estados Unidos y otros aliados regionales para abordar lo que consideran una amenaza inaceptable a la estabilidad global.

Esta coordinación se produce en un momento de alta tensión, luego de que Irán justificara sus ataques alegando la presencia de bases militares estadounidenses en los países vecinos. Para el E3, estos argumentos no justifican la magnitud de las represalias iraníes, las cuales consideran una violación al derecho internacional y una amenaza directa a sus ciudadanos destacados en el Golfo.

El mensaje de las potencias europeas concluye con una exigencia firme: Irán debe «parar estos ataques de inmediato». Con esta declaración, Europa abandona su tradicional papel de mediador para alinearse plenamente con la postura de fuerza encabezada por EU e Israel en la denominada Operación Furia Épica.

La disposición de Alemania, Francia y el Reino Unido para tomar medidas de fuerza eleva el riesgo de una confrontación regional de gran escala, dejando a la diplomacia en un segundo plano frente a la inminente posibilidad de bombardeos europeos sobre instalaciones estratégicas iraníes.

