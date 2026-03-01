Fue reportado como desaparecido por 10 días, lo encontraron atrapado en el lodo

En Florida, Andrew Giddens, desaparecido diez días, fue rescatado tras quedar atrapado en barro; sobrevivió sin comida ni agua y está hospitalizado estable

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre reportado como desaparecido durante al menos diez días, fue rescatado tras quedar atrapado en el barro hasta los hombros, todo ocurrió en Florida, Estados Unidos. Después del rescate, aunque grave, el hombre se encuentra con vida.

Andrew Giddens, de 36 años, fue hallado por el Departamento de Bomberos de Palatka el 23 de febrero, cerca de un pozo de préstamo en Vulcan Materials Company, una planta de arena al este de Melrose. La última vez que se supo de Giddens fue el Día de San Valentín, estuvo atrapado en el barro durante varios días sin comida ni agua, soportando temperaturas gélidas, según informó el departamento de bomberos en Facebook.

El agente Derrick Holmes de la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam (PCSO) encontró el automóvil abandonado de Giddens y solicitó una verificación de bienestar, fue entonces cuando sus amigos revelaron que Giddens estaba «deprimido debido a una ruptura reciente».

Tardaron más de 3 horas en liberar a Andrew Giddens

Giddens pudo comunicarse verbalmente con el equipo de rescate, los servicios de emergencia tardaron casi tres horas en liberarlo del barro antes de trasladarlo de urgencia al hospital, donde se espera que se recupere por completo.

Aún no se sabe como terminó ahí

«El rescate duró aproximadamente dos o tres horas, con equipos especializados trabajando cuidadosamente para llevarlo a un lugar seguro», señaló el departamento de bomberos. «Gracias a la habilidad y al trabajo en equipo de estos socorristas, se espera que Andrew se recupere».

Agradecen haber encontrado a Andrew Giddens con vida

El Departamento de Bomberos de Palatka (PFD) recibió apoyo de equipos de rescate técnico de los Departamentos de Bomberos de los Condados de Clay y Putnam, y del Departamento de Bomberos de Melrose. La PCSO indicó que no se están considerando cargos debido a su salud mental, esperamos que pueda recuperarse de su terrible experiencia ‘física y mentalmente'».

Ficha de búsqueda de Andrew

El comunicado concluyó: «Este rescate demuestra el poder de la ayuda mutua, la capacitación y la dedicación. Agradecemos la valentía y el profesionalismo de todos los involucrados».

“Gracias a todos por sus oraciones. Les cuento. Gracias a Dios que lo encontraron en el momento justo. Un día más y no habríamos tenido tanta suerte. Este mundo es una locura. Tengo la suerte de contar con mi gente, que ha compartido esto una y otra vez y ha orado por mí. No tengo palabras para agradecerles. Dios es bueno”, compartió su tía en redes sociales.

