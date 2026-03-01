Motociclista pierde la vida tras fuerte choque en Altamira

Corporaciones de rescate que llegaron al sitio de los hechos, informaron que el occiso no portaba el casco de seguridad reglamentario e iba a bordo de una moto Vento

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un motociclista perdió la vida al chocar con un vehículo en el Bulevar Allende de Altamira.

El accidente sucedió en la colonia Altamira Sector Dos, a la altura de los «Tacos El Avión» y la víctima fue identificada como Eduardo de 47 años de edad.

Las corporaciones de rescate que llegaron al sitio de los hechos, informaron que el occiso no portaba el casco de seguridad reglamentario e iba a bordo de una moto Vento, color blanco 150 sin placas de circulación.

La moto era desplazada de sur a norte y se le atravesó un carro Ford Focus, conducido por José Eduardo M de 29 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Detallaron que al llegar al lugar confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que el área quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad pública.

“Estamos realizando el abanderamiento en accidente de moto ocurrido en blvd Allende frente a tacos el avión en la colonia Altamira Sector Dos. Desafortunadamente del fuerte impacto con un vehículo resultó una persona sin signos vitales el cual conducía motocicleta, cabe hacer mención que no utilizaba casco de seguridad”, informó la Brigada de Voluntarios en Accidentes Viales.

Al sitio también acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, Guardia Estatal y otros grupos civiles de apoyo.

Debido a la gravedad del siniestro, la vialidad permaneció cerrada durante varios minutos en el carril de norte a sur para facilitar las labores de los servicios periciales y la Fiscalía General de Justicia.

Finalmente Personal de la Policía Investigadora tomó conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

Tras concluir las diligencias, los peritos ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.