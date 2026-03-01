Onda de calor afectará a estos estados del lunes 2 al miércoles 4 de marzo

La temperatura subirá previo a la entrada de la primavera en nuestro país; toma tus precauciones

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa a través del pronóstico extendido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional mantendrá ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente cálido a caluroso en el resto del país.

Prevalecerá la onda de calor en Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Baja California Sur finalizará este domingo.

¿En cuáles estados hará calor de hasta 45 grados el lunes 2 de marzo?

Para el lunes 2 de marzo se mantendrá ambiente muy caluroso en regiones del norte, noroeste y occidente del país, el cual provocará temperaturas de entre 40 y 45 grados en los siguientes estados:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Los estados que tendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados ese mismo día son:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Campeche

Yucatán

Este es el panorama del clima para el lunes 2 de marzo | Conagua

¿En cuáles estados hará calor de hasta 45 grados el martes 3 de marzo?

A partir del martes, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango, Jalisco, Morelos y Puebla.

Aún con ello, las entidades con temperaturas de entre 40 y 45 grados son las siguientes:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras que aquellas con termómetros de entre 35 y 40 grados son las siguientes:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Campeche

Yucatán

Este es el panorama del clima para el martes 3 de marzo | Conagua

¿En cuáles estados hará calor de hasta 45 grados el miércoles 4 de marzo?

Para el miércoles, una línea seca sobre el norte de México en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionarán vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, aunados a divergencia y al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del norte del país.

Las entidades con temperaturas de 40 a 45 grados este miércoles 4 de marzo son las siguientes:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO