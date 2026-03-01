Peligro en fraccionamientos de Altamira por diablitos y tanques de gas

Tras la explosión en Los Olivos Dos, Protección Civil detectó cilindros de gas en el interior de las viviendas, por lo que iniciará operativos para que la gente los cambie

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

El robo de energía eléctrica y la mala ubicación de los tanques de gas ponen en riesgo a cientos de familias en los fraccionamientos de Altamira.

“Se hará una campaña en todo los edificios que hay en Altamira que son hasta de quinto nivel, ir casa por casa y poder llevar una serie de recomendaciones, esperamos tener la aceptación de la ciudadanía y que conozcan los riesgos internos de los edificios y departamentos”, detalló el director de Protección Civil Municipal, Romel Faustino Martínez Flores.

Dijo que cuando se vive en un inmueble con 12 departamentos siempre habrá riesgos latentes en muchas cuestiones, desde velas en altares, enchufes, entre otros factores y por eso se hará una campaña para que la gente detecte los peligros.

Dio a conocer que en la revisión de los edificios aledaños a la explosión, en el 70 por ciento de los departamentos el tanque de gas estaba adentro.

De igual forma, las conexiones irregulares de luz representan una amenaza, tal como ocurrió el mes pasado en el fraccionamiento Canarios, donde un incendio provocado por robo de electricidad cobró la vida de dos niñas.

“El diablito es otro tema e invitamos a la ciudadanía, sobre todo a los que viven en estos edificios, saben quién invade un departamento, que no cuenta con un medidor y que lo denuncien a las áreas competentes, también lo pueden hacer en Protección Civil para que nosotros tomemos acciones”.

El funcionario hizo un llamado al área de inspección de la Comisión Federal de Electricidad para que haga revisiones donde haya un manipulación de medidores, ya que eso genera los accidentes.

Tanques de gas hasta en recámaras

La jefa de inspección y logística de Protección Civil, Neri López Díaz, informó que el objetivo es generar conciencia sobre los riesgos que hay en los conjuntos habitacionales.

«Queremos hacer conciencia en los fraccionamientos, a raíz de esta situación se comenzó un censo de todos los departamentos y además del riesgo de los tanques dentro de las viviendas se encontraron otros como los tanques reparados que es algo grave».

La funcionaria advirtió sobre el estado de las instalaciones eléctricas y el uso de veladoras dentro de los hogares.

«Otro riesgo es el cableado, hay que hacer conciencia que el cableado tiene un tiempo de vida que es de 10 años en estos departamentos. Hay gente que deja velas encendidas dentro de los departamentos y lo podemos hacer, pero se debe poner un plato con agua», explicó.

López Díaz reveló hallazgos críticos durante las visitas recientes a 40 casas del fraccionamiento Los Olivos Dos.

«Estos riesgos los podemos disminuir en un 80 por ciento y los tanques de gas fueron encontrados en la cocina y en la sala. Se identificaron dos viviendas que tenían el tanque de gas en el cuarto y me atrevo a decir que unas 20 personas tenían tanques reparados», concluyó.