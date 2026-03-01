‘Versazo’ en el 13 Abasolo

Una simple omisión de alto provocó un aparatoso accidente automovilístico, en el cual resultaron con lesiones cuatro personas

Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al menos cuatro personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente con proyección de vehículos, registrado la tarde del sábado en el cruce de la calle 13 y Abasolo.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar y atendieron a tres ocupantes de un Nissan Versa de modelo antiguo, con placas de Tamaulipas. Aunque requerían ser trasladados a un hospital, ninguno aceptó la atención hospitalaria.

En la otra unidad involucrada, una camioneta Volkswagen de modelo reciente, también con placas de Tamaulipas, los paramédicos atendieron a la conductora, una mujer de alrededor de 55 años de edad, quien presentaba heridas superficiales en brazos y golpes contusos. A diferencia de los otros lesionados, personal de la aseguradora determinó su traslado a un hospital particular.

El accidente ocurrió cuando el Nissan Versa circulaba de norte a sur por la calle 13, y al llegar al cruce con Abasolo, fue impactado por la camioneta Volkswagen, que circulaba de oriente a poniente. Debido al fuerte encontronazo, la camioneta arrastró al Versa hacia su extrema izquierda y lo proyectó contra las protecciones de acero y concreto ubicadas en la esquina suroeste, propiedad de una clínica veterinaria.

Elementos de Tránsito local acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Tras la valoración preliminar, se consideró que el Nissan Versa sufrió pérdida total, mientras que la camioneta presentaba daños de consideración.