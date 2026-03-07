Cazaron venado

Correcaminos venció de visita y se reivindica en el torneo

POR. AGENCIAS

Mérida, Yucatán.— El equipo de Correcaminos UAT logró un importante triunfo como visitante al imponerse 1-0 frente a Venados FC, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Liga de Expansión MX Clausura 2026, disputado en el Estadio Carlos Iturralde Rivero.

Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un encuentro muy disputado, con intensidad en el medio campo y pocas oportunidades claras de gol, por lo que el marcador se mantuvo sin movimiento antes de irse al descanso.

Para la segunda parte, el conjunto naranja encontró la jugada que definiría el encuentro. Al minuto 49, Yael Uribe desbordó por la banda izquierda y envió un servicio al área, donde Nahúm Gómez apareció en el segundo poste para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, colocando el 1-0 a favor de los visitantes.

Tras la anotación, el equipo dirigido por Gustavo Díaz mantuvo el orden defensivo y supo controlar los intentos de reacción del conjunto yucateco para asegurar el triunfo en territorio rival.

Con este resultado, Correcaminos suma tres puntos importantes dentro del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El próximo compromiso del conjunto universitario será ante Club Irapuato, encuentro que se disputará el 13 de marzo en el Estadio Marte R. Gómez, donde Correcaminos buscará continuar sumando dentro de la competencia.