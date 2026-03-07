Combatientes ya apagaron incendio de Miquihuana

Una buena. El incendio forestal registrado en la sierra del municipio de Miquihuana, Tamaulipas se encuentra totalmente sofocado

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El incendio forestal registrado en la sierra del municipio de Miquihuana se encuentra totalmente sofocado, aunque en fase de vigilancia, sin que al momento existan otros puntos de calor en monitoreo en el resto de Tamaulipas, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que, tras varios días de labores en la zona serrana del ejido Valle Hermoso, el siniestro alcanzó el 100 por ciento de control, y por tanto, el 100% de liquidación.

Así también, en el Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) aparece la incidencia con etiqueta azul que significa liquidación total.

Por su parte, González de la Fuente detalló que ayer viernes 6 de marzo, brigadistas realizaron recorridos a pie desde temprana hora para verificar los puntos donde aún se observaban fumarolas; sin embargo, ya no se detectó actividad de fuego, por lo que el área quedó únicamente bajo vigilancia preventiva.

“Está 100 por ciento controlado y al momento ya no se ven fumarolas. El personal se desplegó muy temprano a pie tierra a los puntos que quedaban humeando el día de ayer y ya no se observa nada”, señaló.

Como parte del protocolo final, autoridades realizarán un sobrevuelo alrededor del mediodía, cuando el calor solar es mayor, para confirmar que no exista reactivación del incendio.

González de la Fuente precisó que el contingente inicial superó las 100 personas, entre brigadistas y autoridades; sin embargo, este viernes se desmovilizó parte del personal ante la culminación de los trabajos.

Entre las corporaciones que ya se retiraron se encuentran elementos de Defensa, Guardia Estatal y Guardia Nacional, mientras que alrededor de 50 personas permanecieron en la zona realizando labores de vigilancia.

Estas brigadas pertenecen a bomberos forestales, Secretaría de Desarrollo Rural, Seduma, CONAFOR, Protección Civil, además de pobladores y voluntarios que participaron en el combate del siniestro.

De acuerdo con el último reporte emitido por la CONAFOR, la superficie afectada alcanzó las 540 hectáreas, cifra preliminar que confirmada oficialmente mediante el sistema satelital con el que se miden las áreas impactadas.

El coordinador estatal también aclaró que, tras este incendio, no existen otros focos activos o puntos de calor en monitoreo en el estado, exhortando a no «invocarlos».