Conductor resulta lesionado tras volcar en la Rumbo Nuevo; venía cargado de camarón

De acuerdo con información preliminar, el tráiler, marca Kenworth, había salido de Reynosa con destino a Jalisco.

Por Alfredo Peña

Fotos Héctor Perales

Expreso

Un operador de tráiler resultó lesionado tras volcar la unidad que conducía, cargada con toneladas de camarón, en el kilómetro 10 de la carretera a Rumbo Nuevo, a 20 minutos al suroeste de Ciudad Victoria.

El accidente ocurrió la noche de ayer, cuando el conductor perdió el control del vehículo, aparentemente por exceso de velocidad y falta de pericia.

Personal de emergencia acudió al sitio y atendió al lesionado, quien presentaba diversos golpes, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Tras la volcadura, la cabina resultó dañada y la carga de camarón quedó expuesta. Elementos de la policía estatal llegaron al lugar para custodiar el vehículo y la mercancía, a fin de evitar posibles saqueos.