Fugas y baja presión agrava crisis del agua

Llama el alcalde a cuidar el agua, ya que por altas temperaturas, fugas y baja en la presión se dificulta su suministro

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, advirtió que el sistema de agua potable de la capital enfrenta presiones por las altas temperaturas, las fugas en la red y la reducción en algunas fuentes de abastecimiento, por lo que llamó a la población a cuidar el vital líquido.

Explicó que actualmente la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado mantiene una campaña intensiva para reparar fugas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de evitar pérdidas de agua y mejorar la distribución en colonias donde el servicio es irregular.

El edil reconoció que Victoria no cuenta con suministro continuo en todas las zonas, situación que obliga a operar con ajustes en la red hidráulica y aplicar tandeos en algunos sectores para mantener el abasto.

Detalló que uno de los problemas técnicos que provoca nuevas fugas es el llamado “golpe de ariete”, fenómeno que ocurre cuando se restablece el flujo del agua después de periodos sin servicio.

En esos casos, primero circula aire dentro de las tuberías y al llenarse nuevamente se generan presiones que pueden provocar rupturas.

Gattás Báez señaló que esta situación se presenta con frecuencia cuando se reanuda el suministro en zonas donde hubo tandeo, ya que el cambio brusco de presión impacta la infraestructura hidráulica.

El alcalde afirmó que la solución estructural para reducir este problema será la construcción de la segunda línea del acueducto que abastece a la capital, obra que permitiría mantener presión constante en toda la red y disminuir considerablemente las fugas.

Indicó que actualmente la ciudad requiere alrededor de mil 750 litros por segundo para abastecer a la población. De ese volumen, cerca de 900 litros por segundo se obtienen de la presa Vicente Guerrero, principal fuente de suministro para la capital.

Sin embargo, la segunda fuente de abastecimiento conocida como La Peñita ha registrado una caída importante, al pasar de aportar cerca de 850 litros por segundo a menos de 300, debido a la disminución en los niveles de los mantos acuíferos, por lo que el alcalde reiteró el llamado a la población a reducir el consumo, revisar fugas en casa y hacer un uso responsable del agua.