Investigan asesinato de mujer tras presunto robo de celular a su jefe

La mujer fue asesinada luego de que el hombre la citó a un lugar para hablar sobre el incidente en su trabajo.

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Este viernes 6 de marzo se volvió viral el caso de un hombre que desmembró a una mujer de 31 años de edad, luego de que esta le habría robado un celular dentro de un establecimiento, en un hecho que ha causado controversia en la comunidad de Medellín en Colombia.

La mujer identificada como Luisa María Ramírez Díaz, de 31 años de edad, fue encontrada sin vida y desmembrada dentro de una caja el pasado 30 de diciembre de 2024, en el barrio Campo Valdés en la capital de Antioquia, hechos por los que este viernes fue detenida por las autoridades.

El hecho se presentó en diciembre de 2024 cuando la mujer habría robado el celular en el lugar donde trabajaba, por lo que accedió a ver con el sujeto para callar lo ocurrido un 26 de diciembre y arreglar todo; sin embargo, fue sin saber que sería asesinada y abandonada en una caja

Mujer es asesinada por haberse robado un celular en el lugar donde trabajó

Según las autoridades, la mujer habría abordado la moto de su asesino, quien la habría secuestrado, provocando que se desconociera su ubicación. Lamentablemente, el cuerpo apareció la madrugada del 30 de diciembre en la carrera 48B con calle 85 C, dentro de una caja y varias bolsas de basura.

Tras los hechos, se logró detener a Martin Alonso Garcés Carvajal, de 56 años de edad, a quien señalaron de haber matado a Luisa María Ramírez Díaz, siendo capturado en el barrio San José La Cima, en la comuna 3, lo que generó indignación sobre lo que ocurrió en diciembre de 2024.

Cabe destacar que, tras las diligencias correspondientes, dentro del domicilioencontraron una tarjeta SIM de celular, cuerdas de amarre y ropa interior femenina, por lo que será analizada por las autoridades para saber si alguno de estos elementos pertenecía a la joven asesinada.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO