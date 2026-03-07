Lluvia se alista para caer en Tamaulipas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Un nuevo frente frío que está cerca de Tamaulipas no solo dejará como efectos un leve descenso de temperaturas, sino lluvias (entre tormentas y chubascos) para algunas regiones de la Entidad.

Así lo dio a conocer la página informativa Meteorología Tamaulipas, destacando que entre hoy sábado y mañana domingo se esperan los efectos de este sistema que viene a reducir un poco el calor y la sequía con que se ha comportado esta parte final de invierno.

MT destacó lo siguiente en su última publicación:

ATMÓSFERA INESTABLE FAVORABLE PARA TORMENTAS

El acercamiento de un frente frío incrementará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de tormentas y chubascos en la Frontera Chica y parte de la zona Norte-Centro entre sábado y domingo.

De forma local, algunos eventos podrían ser fuertes, acompañados de:

* Viento arrachado

* Descargas eléctricas

* Posible caída de granizo»