Persecución termina mal: sujeto queda noqueado y detenido, tras intentar huir

Los policías observan la escena con detenimiento antes de ir tras él. Al momento de saltar, el sujeto no logra alcanzar la superficie del otro techo y termina impactando violentamente contra la pared. Tras el golpe, cae al suelo donde permanece noqueado por unos segundos. Al recuperar el conocimiento y verse sin escapatoria, el hombre decide rendirse: se hinca y permite que los oficiales le coloquen las esposas.

De acuerdo con la cuenta de X @Ednaldo40916743, que difundió las imágenes, el impacto contra el muro le provocó una fractura de mandíbula. Aunque se desconoce el delito específico por el cual era perseguido, el video ya suma miles de reproducciones y comentarios de usuarios que ironizan sobre la situación: “Pensé que era Naruto” o “Qué bueno que enfrentará a la justicia”.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes en Brasil?

El panorama de la seguridad ciudadana en Brasil ha mostrado una transformación significativa al cierre del ciclo 2025. Según los datos más recientes, el país ha logrado consolidar una tendencia descendente en sus índices de criminalidad letal, registrando una disminución neta en el número de homicidios a nivel nacional.

Este resultado no es un hecho aislado, sino que representa un hito estadístico de gran relevancia: se trata del quinto año consecutivo en el que la nación sudamericana experimenta una reducción sostenida en las muertes violentas intencionales.

