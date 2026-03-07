7 marzo, 2026

Persecución termina mal: sujeto queda noqueado y detenido, tras intentar huir

BRASIL.- Un criminal intentó fugarse de la policía, pero su odisea lo llevó a protagonizar un video viral tras terminar noqueado, con la mandíbula rota y bajo custodia policial en Brasil.

En la grabación se observa cómo el hombre, acorralado por dos oficiales, corre rápidamente por el techo de una vivienda. En un intento desesperado por escapar, decide brincar hacia el inmueble contiguo, sin calcular correctamente la distancia entre ambos edificios.

