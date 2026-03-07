Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura dos Bachilleratos Nacionales en el Estado de México

Los planteles en Chimalhuacán e Ixtapaluca beneficiarán a más de 2 mil estudiantes y forman parte de la estrategia federal para ampliar la educación media superior tras la eliminación del Comipems.

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca, Estado de México, con los que más de 2 mil 160 jóvenes del oriente de la entidad tendrán acceso a educación media superior cerca de sus hogares.

Durante el acto, la mandataria afirmó que con estas acciones su gobierno avanza en tres objetivos planteados para el nivel medio superior: ampliar la infraestructura educativa, eliminar el examen del Comipems y fortalecer la ruta hacia la educación universitaria.

Señaló que el propósito es que ningún joven se quede sin estudiar por falta de espacios y que la educación pública continúe siendo una herramienta para el desarrollo social.

Los nuevos planteles forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia que contempla mejorar servicios públicos como pavimentación, drenaje, agua potable, iluminación, así como la construcción de centros de salud, hospitales y espacios educativos.

Cada uno de los bachilleratos tuvo una inversión de 50 millones de pesos en construcción y 17 millones en equipamiento; ambos cuentan con capacidad para 540 estudiantes por turno.

El plantel de Chimalhuacán dispone de tres edificios, 12 aulas, tres talleres, un laboratorio, cancha multifuncional y plaza cívica; mientras que el de Ixtapaluca tiene dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y cancha multifuncional.

La presidenta destacó que el nuevo modelo de Bachillerato Nacional permitirá que los estudiantes obtengan dos certificaciones al egresar: una de Bachillerato General, que les permite continuar estudios superiores, y otra técnica avalada por instituciones públicas de educación superior.

Entre las nuevas carreras técnicas se incluyen Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios y Ciberseguridad, áreas que buscan responder a la demanda de habilidades tecnológicas y del mercado laboral.

Sheinbaum recordó además que los alumnos continuarán recibiendo la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior, apoyo que busca evitar la deserción escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó que en México seis de cada 10 docentes son mujeres, quienes además tienen una presencia creciente en la matrícula estudiantil y en la obtención de títulos profesionales.

En tanto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que la construcción de estos espacios educativos busca ampliar oportunidades para jóvenes de comunidades históricamente rezagadas y facilitar que continúen sus estudios sin alejarse de sus familias.